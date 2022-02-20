Ocak ayında en az 111 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İSİG, her ay yayımlanan iş cinayetleri raporunda, Ocak ayında en az 111 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Raporda, iş cinayetlerinin nedenleri açıklanırken, en fazla ölüm nedeni olarak trafik/servis kazası, Covid-19, ezilme/göçük, yüksekten düşme, intihar, kalp krizi, şiddet, elektrik çarpması ve nesne düşmesi/çarpmasının öne çıktığı not edildi.

Öte yandan açıklamada, trafik kazalarında birçok sektörden işçi servislerinin devrilmesi ve taşımacılık işkolundaki ölümlerin dikkat çektiği de vurgulanırken “Özellikle araçların yeterli bakımının yapılmaması veya yolcu taşımaya uygun olmaması, şoförlerin ağır, uzun çalışma koşullarının altını çizmeliyiz. Yine motokurye ölümleri de her hafta meydana gelen iş cinayetleri arasında” ifadelerine de yer verildi.