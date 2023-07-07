TBMM’ye sunulan ek bütçede Avrasya Tüneli’ne yapılacak garanti ödemeleri için 1 milyar lira ayrıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e sunduğu 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin liralık ek bütçe teklifinde, Amasra maden faciasının ardından Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ayrılan pay dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 279 milyar 750 milyon 936 bin liralık ek bütçesinin KİT’lere sermaye gideri kaleminde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 3 milyar 850 milyon lira kaynak ayrıldı. Devlet Demiryolları’na ise 3 milyar lira verilecek.

Yine Bakanlığa ayrılan ek bütçe kaleminin 44 milyar lirası KİT’lere, 55 milyon lirası da deprem bölgesinde yer alan idari binalara ilişkin hizmet alımı için kullanılacak. Bakanlığın madeni para basım gideri ise 500 milyon lirayı bulacak.

Ek bütçeden Sağlık Bakanlığı için 17,9 milyar lira öngörüldü. Bakanlık bütçesinin 1,5 milyar lirası deprem bölgesindeki sağlık tesislerine ilaç ve tıbbi malzeme alımı için ayrıldı. Deprem bölgesindeki hastanelerin onarımı için 78 milyon lira harcanması öngörüldü.

Cezaevlerine 4,1 milyar lira

Ayrıca Adalet Bakanlığı’na ayrılan 7,6 milyar liralık ek bütçenin 4,1 milyar lirası cezaevlerine mal ve hizmet alımı; 1,2 milyar lirası seçim giderlerinden oluştu.

Avrasya Tüneli'nin garantisi 1 milyar lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 5,6 milyar liralık bütçesinden Avrasya Tüneli’ne verilen garanti ve katkı payı için 1 milyar lira ödenek konuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 276 milyon 218 bin lira olarak ek bütçe öngörüldü. Bu bütçenin 129 milyon 128 bin lirası aday din görevlilerinin ibate giderleri ile diğer tüketime yönelik mal ve malzeme alımları olarak ayrıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı ise düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için 660 milyon lira ek bütçe aldı. (ANKA)