TBMM'nin bütçe teklifi 2 milyar 198 milyon TL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, TBMM'nin 2022 yılı bütçe teklifini açıkladı.

Şentop TBMM'nin 2022 yılı bütçesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 2 milyar 198 milyon TL sunduklarını belirtti.

2022 yılı bütçe teklifinin; yüzde 72,7’sinin Yasama, yüzde 22,3’ünün Yönetim Ve Destek ve yüzde 5’inin ise Program Dışı Giderler’den oluştuğunu ifade eden Şentop "Bütçeyi konuşmak sayıları konuşmak değil, insanları konuşmaktır. Her biri ayrı bir kamu hizmetini ifa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe" dedi.