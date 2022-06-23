TBMM'nin 1 Temmuz'da gireceği tatil ertelendi

TBMM’nin 1 Temmuz itibariyle gireceği tatil, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ertelendi.

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, bu gece Resmi Gazete’de yayımlandı.

TBMM’nin 1 Temmuz'da tatile girmesi bekleniyordu.

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