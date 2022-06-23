Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, bu gece Resmi Gazete’de yayımlandı.
TBMM’nin 1 Temmuz'da tatile girmesi bekleniyordu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
TBMM'nin 1 Temmuz'da gireceği tatil ertelendi
TBMM’nin 1 Temmuz itibariyle gireceği tatil, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ertelendi.
Haber Merkezi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, bu gece Resmi Gazete’de yayımlandı.
TBMM’nin 1 Temmuz'da tatile girmesi bekleniyordu.