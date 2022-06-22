Milletvekili maaşına tam 17 bin lira zam geliyor: İşte zamlı vekil maaşı

Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan zammın ardından milletvekillerine de zam geliyor. 40 bin lira civarında olan milletvekili maaşı da yaklaşık 17 bin lira zamla 56 bin lira olacak. Milletvekili emekli maaşları ise 18 bin liradan 25 bin 380 liraya çıkacak.

Hem 25 bin liralık emekli maaşı, hem de 56 bin liralık milletvekilliği maaş alanların toplam aylıkları böylece 81 bin liraya ulaşacak.

Temmuz ayında maaş artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 40 zam yapılması durumunda ise memur maaşları ortalama 2400 lira, öğretmen maaşı 2 bin 600 lira, memur emeklisi maaşı bin 600 lira, işçi emeklisi maaşı bin lira artmış olacak.