'Bu rakamlar canınızı sıkacak' deyip zamlı maaşların listesini paylaştı

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Bu rakamlar canınızı sıkacak, bakın kim ne maaş alacak" başlıklı yazısında ek bütçe teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde kimlerin ne kadar maaş alacağını duyurdu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı halen 100 bin 750 lira. Cumhurbaşkanı maaşına yüzde 40,4 zam istediğine göre emekli milletvekillerinin, eski TBMM başkanlarının, eski başbakanların, maaşın da da aynı oranda bir artış olacak" diyen Öztürk, "Cumhurbaşkanına zam yapılmazsa, emekli milletvekillerinin de maaşlarında artış olmayacak. Yani, zamanında böyle bir kanun çıkarılmış. Oysa, aynı meclis bugün istese o kanunda değişiklik de yapar. Ancak bu değişiklik halen milletvekili olan ve aynı zamanda da emekli aylığı alanların da dirinciyle karşılaşır, hem de emekli vekiller, geçinemediklerini farklı gerekçelerle ortaya koyup, 'Zam isteriz' der. Erdoğan'ın zam istemesiyle bundan yalnız kendisi yararlanmayacak" ifadesini kullandı.

'Yolluklarla birlikte yaklaşık 41 bin 600 lira'

Öztürk şunları kaydetti:

"Bakalım kim ne maaş alacak:

Cumhurbaşkanın halen 100 bin 750 TL olan aylık maaşı 141 bin 453 TL'ye yükselecek.

Emekli cumhurbaşkanları 56 bin 581 lira alacak.

Emekli TBMM başkanı ve eski başbakanlar 42 bin 435 lira alacak.

Emekli milletvekilleri 25 bin 461 lira alacak.

Halen TBMM'de görev yapan milletvekilleri ise 25 bin 470 lira maaş ve yolluklarla birlikte yaklaşık 41 bin 600 lira alıyor. Emekli aylığı bağlanıp da halen milletvekilliği devam edenlerin aylık eline geçen para ise 67 bin liraya ulaşıyor…"