TBMM'de Rusya'ya yaptırım önerisi: Akkuyu millileştirilsin

AKP’nin TBMM’ye geçen Perşembe günü sunduğu, nükleer enerjide güvenlik ve emniyet dahil her türlü sorumluluğun yetkilendirilen tüzel kişilere bırakılmasını öngören 29 maddelik "Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi", Meclis Çevre Komisyonu’nda dün görüşüldü.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, teklif, buradaki görüşmenin ardından esas komisyon olan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na havale edildi.
Görüşmeler sırasında söz alan Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nun İYİP'li üyesi Yasin Öztürk, "Kanun teklifinin içinde Akkuyu Nükleer Santrali’nin de millileştirilmesi gerektiğini parti olarak düşünmekteyiz" dedi.
Öztürk, şunları söyledi: