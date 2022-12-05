TBMM'de Numan Kurtulmuş'un konuşması sırasında gerginlik

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi üzerindeki konuşması sırasında TBMM Genel Kurulu’nda CHP ve AKP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı, iki grubun milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik sırasında Dışişleri Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya vurmaya çalıştı. Her iki partinin grup başkanvekilleri araya girerek gerginliği sakinleştirdi, birleşime ara verildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler bugün yapılıyor. Saat 12.00’da başlayan görüşmelerde üç kez ara verildi. Saat 20.00 sıralarında kürsüye gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kendisinden önce konuşan muhalefet partisi mensuplarının yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

“Burada sürekli olarak gergin bir üslupla hatta zaman zaman üstten hakarete varan sözlerle Ak Parti grubunu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim. Milletvekillerimizin kimler tarafından belirlendiği, kimler tarafından seçildiği aşikardır. Biz bu Meclis’te hiçbir milletvekiline hakaret etmedik, hakaret etmeyi de aklımızdan geçirmedik. Sizin milletvekillerini de kimin nasıl belirlediğini herkes biliyor. Sosyal medyaya kadar düşmüş olan şu anda partinizle alakası bulunmayan iki değerli yöneticinizin nasıl ne şekilde milletvekillerinin seçildiğini bildirdiğini biliyoruz. Milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor. Genel başkanların, parti kurullarının helal oylarıyla seçiliyor. Her bir milletvekilini seçen milletin kendisidir.

Burada cumhurbaşkanlığı bütçesini takdim etme görevi Meclis İçtüzüğü’nün 62. Maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısının ya da Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği bir bakanın üzerindedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının ya da herhangi bir bakan arkadaşın burada bütçeyi savunmasından, okumasından daha normal bir şey olamaz.

Bu Meclis, Gazi bir Meclistir. Ak Partilisiyle, CHP’lisiyle, HDP’lisiyle, MHP’liyse, İYİ Partilisiyle. 15 Temmuz’da hep beraber direnmiş bir Meclistir. Bu Meclis’in ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu Meclis’in gaziliğine saygı duymuyorsanız neye saygı duyacaksınız?

Sayın Kılıçdaroğlu konuşmalarının sonunda sürekli, ‘diktatör’ dediği bir sıfat daha ekleyerek ‘tiran’ dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Halkta bir tabanının olmadığını söyledi. Bizde Kılıçdaroğlu’na diyoruz ki: Madem Recep Tayyip Erdoğan’ın halkta karşılığı yoktur buyurun er meydanına adaylığınızı ilan edin. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu’nun buradaki konuşması bir Genel Kurul Bütçe konuşması değil, cumhurbaşkanlığı adaylık konuşmasıydı…

Sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayın Genel Başkanı Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i feshetme yetkisinden bahsetti. Daha geçen gün 6 artılı masanın teklifi olarak gelen Anayasa teklifinde kendilerinin de Meclis’i gerektiğinde Cumhurbaşkanı’nın feshetme yetkisini unutmuş görünüyor.

Faizle ilgili yanlış rakamları milletle paylaşmayın. 2002’de toplam bütçede faizin payı yüzde 43,2, 2022’de 11,3. 2002’de her 100 TL’de 85,7 lirası faize gidiyor şimdi 15,5 lirası gidiyor. Hileli zarlarla seçim kazanma taktiklerinden bahsedildi. ‘Hileli zarlarla seçim kazanmak’ lafını bizim lügatımızda bulamazsınız. Biz milletin gönlüne girerek, milletin gönlünde kalmayı başararak, milletin çarşısında pazarında olarak, milletin halayında, düğününde, cenazesinde olarak seçimleri kazanır ve Meclis’e geliriz. Biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız, biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız. Ne 367’nin gölgesine sığınırız, ne sözde Cumhuriyet Mitingleri’nin gölgesine sığınırız. Ne Türkiye’deki bir takım küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz.

Keşke Maraş niye kapalıydı? Yüzünüz o zaman niye kızarmadı deseydiniz? Biz şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Maraş bölgesini açarak iftiharla milletin önüne çıkıyoruz. Keşke Karabağ 30 yıl niye Ermeni işgalinde kaldı, niye buna göz yumdunuz deseydiniz. Şimdi Karabağ Azerbaycan’ın yurdudur ve kıyamete kadar Azeri yurdu olarak kalacaktır.

Benden önceki konuşmalarda Ak Parti, ‘Kürt düşmanı’ olarak ilan edildi. Bunu kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz insanların yaradılışta eş, Müslümanların da dinde kardeş olduğuna inanan bir zihniyetten geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan Kürt kardeşlerimiz de, bu coğrafyada yaşayan bütün kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimizdir. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarımızdır ve Türkiye’deki 85 milyon vatandaşımızdan hiçbirisinden bir farkı yoktur. Bu bölgede insanları etnik kökenlerine mezhep kökenlerine göre asla ve asla ayırmayız. İnsanları mezhep kökenlerine ve etnik yapılarına göre ayırmak emperyalizmin bir oyunudur.”

AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya vurmaya çalıştı

Numan Kurtulmuş konuşurken CHP grubundan, ‘Zindaşti’, ‘damat’ diye laf atıldı. AKP grubundan da yanıt gelince Şentop, milletvekillerine İçtüzük’e uyulması için uyardı.

Kurtulmuş, konuşmasını sürdürürken CHP ve AKP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. İki grup milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Gerginlik sırasında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı da olan AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya vurmaya çalıştı. Her iki partinin grup başkanvekilleri araya girerek gerginliği sakinleştirdi. Birleşime verilen 5 dakikalık aranın ardından ortam sakinleşti.

Aranın ardından yeniden kürsüye gelen Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılanların arkasındaki temel gücün zihniyet devrimi olduğu, Türkiye’de büyük bir özgüven inşasıyla birlikte milletimizin artık, ‘şunu yapamayız, elin oğlu bizde müsaade etme’ gibi mazeretlerinin gündemden kalkmış olduğunun altını çizmek isterim. Şimdi bu başarımızın üzerine ikinci hedefimize ikinci seviyeye çıkıyoruz. Türkiye yüzyılı bu anlamda önümüzdeki dönemde Türkiye’nin sadece bir partinin veya Cumhur İttifakı’nın değil bütün Türkiye’nin ortak hedefidir. Türkiye’yi yer yüzünde sözü ve gücü her yere ulaşan bir ülke haline getirme hedefinin anlamıdır. Türkiye yüzyılı demokrasinin otokrasiye karşı olduğu, adalet ve hakkaniyet ile eşitsizliğin ortadan kaldırıldığı, kapsayıcılık ile ayrımcılığın ortadan kaldırıldığı insani bir yüz yıl olacaktır.”

CHP grubu, konuşmasının ardından "iktidardan gittikleri" mesajını vermek için el sallarken, Kurtulmuş ise rabia işareti ile karşılık verdi. (ANKA)