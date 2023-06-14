TBMM'de komisyon başkanları belli oldu

Mecliste ihtisas komisyonlarının başkanları seçimle belirlendi.
TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.
Yapılan oylamalar sonucu, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,
İçişleri Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş,
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,
Anayasa Komisyonu Başkanlığına AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank,
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay,
Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık,
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer,
Çevre Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum,
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,
Adalet Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel seçildi. (AA)