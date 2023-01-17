TBMM'de başörtüsü trafiği: İYİP heyeti Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İYİP, AKP’nin geçtiğimiz ay TBMM’ye sunduğu başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili değişiklik önerilerini hazırlayarak, CHP’ye sundu. Değişiklik önerilerinin sunulmasının ardından da sabah saatlerinden itibaren TBMM’de İYİP ve CHP arasında söz konusu anayasa değişikliği teklifine ilişkin trafik yaşandığı öğrenildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; İYİP, teklife ilişkin değişiklik önerilerini hazırlayarak, sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, saat 13.00’teki grup toplantısı öncesinde bazı MYK üyeleriyle bir araya gelerek İYİP’in değişiklik teklifini değerlendirdi.

İYİP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki İYİP heyeti de Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Bu arada muhalefetin başörtüsü trafiğini öğrenen AKP’nin de Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz başkanlığında bir toplantı düzenlediği ve durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.