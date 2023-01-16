İYİP Sözcüsü Zorlu'dan 'başörtüsü' açıklaması

İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu, AKP'nin başörtüsü teklifine ilişkin hazırlanacak olan komisyon çalışmalarına katılacaklarını açıkladı.

Partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, AKP'nin başörtüsü teklifine ilişkin "İYİ Parti olarak başörtüsü konusundaki komisyon çalışmalarına katılacağız. Bu konunun bir an evvel gündemden düşmesini istiyoruz. Eğer iktidar gerçekten bu konuyu çözmek istiyorsa burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim bu teklifimizi dikkate almasını kesinlikle kendilerine tavsiye ediyoruz" dedi.

Makul çoğunluğun kabul edeceği bir çerçeve ile düzenlemenin yapılması gerektiğini belirten Zorlu, şunları söyledi:

"Başörtüsü ile ilgili düzenleme konusu, çok hassas yaklaştığımız bir konu. Sayın milletvekilimiz Lütfü Türkkan’ın dosyasıyla aynı güne getirilmesi sebebiyle o günkü görüşme gerçekleştirmedik. Bunu ilkesel olarak doğru bulmuyoruz. Sayın Genel Başkanımız, bu konuda, yetkili kurullarımızla bir temas gerçekleştirdi. Bu konuyla ilgili komisyondaki çalışmalara katılacağız. Ancak, idare kurulumuzdan elde ettiğimiz ve benim açıkladığım bir hassasiyetimiz vardı. Burada tüm vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını dikkate alan bütün kesimleri bu konuda katkı vermeye çağırabilecek bütün vatandaşlarımızı kuşatan bir anlayışı değerlendiriyoruz. Bunun bir an önce vatandaşlarımızın gündeminden düşmesi gerektiğine inanıyoruz.

Makul çoğunluğun en azından kabul edeceği bir çerçeve ile düzenlemenin yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu anlamda katkı vereceğiz. Kendi teklifimizle hazırladığımız bir öneri. Eğer iktidar gerçekten bu konuyu çözmek istiyorsa burada bir siyaset mühendisliği yoksa bizim bu teklifimizi dikkate almasını kesinlikle kendilerine tavsiye ediyoruz. Çünkü milletimizin huzurunda büyük bir şeffaflıkla bu süreci götürmeye devam edeceğiz."