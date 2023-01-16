AKP'den altılı masaya HDP yorumu: 'HDP'nin Truva atı Babacan'

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşmeleri başlayan, kamudaki sözleşmeli personele kadro verilmesine yönelik kanun teklifinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin özellikle İHA ve SİHA'lar konusundaki başarılı çalışmalarının, bazı kesimleri rahatsız ettiğini söyleyen Aydemir, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da BAYKAR'a düşmanlığını açık şekilde ilan ettiğini ileri sürdü.

'Truva Atı, şimdi altılı masanın içinde'

İbrahim Aydemir, şunları kaydetti:

"BAYKAR bugüne kadar devletten bir kuruş teşvik almamış. Bunlar milli kahraman. Askerlerimizin can vermemesi için gece gündüz çalışan insanlar. BAYKAR'ın sahipleri bunlar, ama orada çalışan binlerce insan var. Nedir bu düşmanlık? Ali Babacan sen kimmişsin, sen nasıl bir insanmışsın, nasıl bir yüzün varmış, nasıl saklamışsın bu yüzünü? Senelerce sureti haktan nasıl görünmüşsün? BAYKAR'a, İHA, SİHA'ya düşmanlık vatan hainlerinin işi. Meğer içimizde bir Truva Atıymış bu. Bu Truva Atı, şimdi altılı masanın içinde."

'İHA ve SİHA'lara değil, Şebnem Korur'a destek veriyorsanız...'

AKP'li Aydemir, "terörle mücadele" bağlamında Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve BAYKAR'ı hedefe koyanların, vatana ihanet ettiklerini söyleyerek, "Babacan'ın etrafında konuşlananlar, kahir ekseriyeti Babacan'ın düşüncesinin uzağındalar ama onun yanında durmak o şehitlerin ruhlarına hakarettir, can verenlere ihanettir. Böyle bir şey olmaz. İHA ve SİHA'lara değil, eğer siz Şebnem Korur'a destek veriyorsanız, bu orduya attığı bühtana da destek veriyorsunuz demektir" ifadesini kullandı.

'HDP'nin Truva Atı Babacan'

Altılı masa için "kaos masası" nitelendirmesinde bulunan Aydemir, "Akşener ülkeyi kurtaracağını söylüyor, görüntüde Ekrem İmamoğlu var. Açıkça 'Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız' diyor. Birbirlerine girmişler, ne dedikleri belli değil. Altılı masa, karman çorman bir yapı ve içlerinde HDP'nin Truva Atı Babacan. HDP bu masanın dışında değil ki işte şimdi Babacan'ı kullanıyorlar açık biçimde. Millet bunları görüyor" dedi.

Aydemir, başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine işaret ederek, "Kendileri bir düzenleme yapıyorlar, arkadan dolanıyorlar, bizim düzenlememize karşı çıkıyorlar. Bir tiyatro oynanıyor" diye konuştu. (AA)