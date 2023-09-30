TBMM yarın açılıyor: Gündem yeni anayasa ve fezlekeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28'inci dönem 2'inci yasama yılı yarın başlayacak.

TBMM'deki ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.

Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul'u locadan izleyecek.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekenin kısa süre içinde Meclis'e gelmesi bekleniyor.

TSK'ye yönelik sözleri nedeniyle Tanrıkulu için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan düzenlenen fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Fezleke, Meclis'e ulaştıktan sonra Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

Erdoğan'ın son konuşmalarında devamlı vurgu yaptığı anayasa değişikliğinin de Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor. Meclis'te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak. Komisyonun, muhalefet partileriyle görüşmeler yapması da gündemde.