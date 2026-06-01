TBMM programında yer verilmedi: CHP grup toplantısı yapılacak mı?

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AKP’nin yargı kararıyla resmi olarak "CHP Genel Başkanı" sıfatını kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısının yapılmaması yönündeki talimatının ardından yaşanan gerilim sürüyor.

CHP lideri Özgür Özel cephesi toplantının yarın yapılacağını belirtirken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Özel'in yarın gerçekleştireceğini duyurduğu CHP grup toplantısına, TBMM Başkanlığı'nın kamuoyunu bilgilendirmek için yayımladığı resmi programda yer verilmedi.

CHP grup toplantısına haftalık programda yer verilmemesi soru işaretlerine neden oldu.

Bunun üzerine CHP Meclis Grubu'nun, TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunduğu öğrenildi. Söz konusu başvuruda, "CHP Grup Başkanı" Özgür Özel'in yarın 13.30'da konuşma yapacağı belirtildi.

Özel 'Yarın yapılacak' demişti

CHP lideri Özgür Özel, eski Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı için TBMM’de düzenlenen cenaze töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Yapılması planan grup toplantısı hakkında konuşan Özel, “Meclis grup iç yönetmeliğimiz çok açık. ‘Grup Başkanlığı’nda herhangi bir boşalma olduğunda, yapılan ilk kapalı grup toplantısında yenisi seçilir’ diyor. Yenisi seçilene kadar eskisi devam eder kuralı bir başka maddede var. Ben zaten grup başkanlığı görevini sürdürüyordum" demişti.

Her ihtimale karşı gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yeniden CHP Grup Başkanı seçildiğini ve bu seçimin de TBMM Başkanlığı tarafından tescil edildiğini hatırlatan Özel, sözleerine şöyle devam etmişti: