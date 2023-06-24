TBMM komisyonlarının seçimine dair karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) komisyon üyeliklerine yapılan seçime dair Meclis kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre komisyon başkanlıkları şu şekilde:
- Anayasa Komisyonu Başkanlığına AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt,
- Adalet Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel,
- Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar,
- İçişleri Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu,
- Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay,
- Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AKP Ordu Milletvekili Mahmut Özer,
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığına AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu,
- Çevre Komisyonu Başkanlığına AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum,
- Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin,
- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci,
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank,
- Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AKP Adana Milletvekili Sunay Karamık,
- Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş,
- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş,
- İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AKP Osmaniye Milletvekili Derya Yanık,
- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AKP Van Milletvekili Burhan Kayatürk,
- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek,
- Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AKP Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu,
- Dijital Mecralar Komisyonu Başkanlığına AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman.