TBMM KİT Komisyonu'nda TÜRKŞEKER denetimi: 'Denetimden kaçırma usulü'

TBMM KİT Komisyonu’nda, Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’nin (TÜRKŞEKER) denetimleri gerçekleştirildi. Fabrikalarının önemli bir bölümü özelleştirilen işletme, VKT Tarım A.Ş. isimli şirketin yüzde 49’unu satın alarak ismini ‘TÜRKŞEKER’ olarak değiştirdi. Şirketin işletme payı yüzde 49’da kaldığı için Sayıştay tarafından da denetlenemedi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, TÜRKŞEKER’in VKT Tarım A.Ş. ile kurduğu ilişkiyi komisyonda anlatan CHP Milletvekili Kemal Zeybek, KİT Komisyonu’nda bulunan TÜRKŞEKER Yönetim Kurulu üyelerine seslenerek, “İstanbul Ümraniye’de VKT Tarım A.Ş. unvanıyla bir şirket kuruluyor. Sermayesi 100 bin TL… 5 Ağustos 2020’de sermayesi 100 bin TL'den 100 milyon TL'ye çıkarılmış ve TÜRKŞEKER bu şirkete 49 milyon TL sermaye koyarak yüzde 49 iştirak olmuş” dedi.

'Denetimden kaçırma usulü'

Daha sonra şirketin isminin değiştirildiğini kaydeden Zeybek, şunları anlattı:

“19 Ağustos 2020’ta, VKT Tarım’ın adı, hakikaten toplumun algısı, kendisi bu kadar yanıltılamaz, TÜRKŞEKER’in adı sanki ‘TURKŞEKER’ gibi, TURKŞEKER Tarım Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve Ankara'ya taşınmış. Biz de toplumda baktığımız zaman acaba ‘ü’nün noktaları unutuldu da bir yanlış mı var diye burada, kamuoyunda öyle biliniyor. Türk Şeker Fabrikaları A.Ş, Türkiye genelinde şeker pazarlamasını, dağıtım işini kendi iştiraki olan TURKŞEKER’e veriyor, işte bu denetimden kaçırma usulüdür. Şirket yüzde 51 olsaydı şu anda Sayıştay denetleyebilecekti.”

AKP Milletvekilleri Zeybek’in iddialarını doğrulayarak uygulamanın “normal” olduğunu söylerken, AKP Milletvekili Süleyman Karaman ise “Yaptılar. Bitti o iş” yorumunda bulundu.

Kurumun internet sitesinde ise sicil kayıtlarının aksine, TÜRKŞEKER Tarım A.Ş. kullanıldı. Sayıştay’ın 2020 Yılı Denetim Raporu’nda da bu şirketin yapısı hakkında bilgi verildi.