Bodrum’da sit koruması altındaki zeytinlikler turizm imarına açıldı

Bodrum Gündoğan’da 3. derece doğal sit koruması altında olan toplam 42 bin metrekarelik alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından turizm imarına açıldı. Parsellerin zeytinlik olmasından dolayı yüzde 10 yapılaşma sınırı getirildi.

Sözcü'nün haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gündoğan Mahallesi'nde 3. derece doğal sit alanı koruması altında olan iki ayrı alan için “Ekoturizm/kırsal turizm” amaçlı plan değişikliği yaparak 2 Haziran günü itirazlar için askıya çıkardı.

472 ada 69,70 ve 80 numaralı parsellerden oluşan 28 bin 940 metrekarelik alan için yapılan plan değişikliğinin açıklama raporunda yer alan bilgilere göre arazi, Çevre Düzeni Planı'nda "Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Önemli Doğa Alanı” olarak belirlenmiş. Alan 2011 yılında 3. derece doğal sit alanı ilan edilmiş.

Planlama alanını tapusu ise 'En Zengin Türkler' listesine giren Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca'nın Erci Tarım Turizm ve Hayvancılık Ürünleri Anonim Şirketi adına kayıtlı.

'Artan turizm talepleri' gerekçesiyle imara açıldı

Tabanca'ya ait olan parsellerin bugüne dek imar planı bulunmuyordu, imara kapalıydı. Bakanlığın yaptığı planlar ile sit koruması altında olan ve tapu kaydına göre de zeytinlik olan parseller, “her geçen gün artış gösteren turizm talepleri karşısında yeni konaklama ve turizm alanları ihtiyaçlarını karşılamak, doğal ve kırsal doku ile iç içe uyumlu olması” amacıyla “Ekoturizm/kırsal turizm tesis alanı” olarak planlandı. Bu alanda konaklama tesisi, restoran, sosyal tesis, konser ve performans alanları, havuz ve çardak yapılabilecek. “Zeytinlik” vasıfları dikkate alınarak yapılaşma oranı 0,10 olarak belirlendi. Yani alanda 2 bin 706 metrekarelik inşaat yapılabilecek. Yasal düzenlemelere göre zeytinlik vasıflı alanlarda altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, zeytinlik alanının yüzde 10'unu geçemiyor. Yapı yüksekliği de 6,50 metre olacak.

Bakanlık diğer planı ise 14 bin 375 metrekarelik 76 numaralı parsel için yaptı. Bu parselin mülkiyeti de Erci Tarım Turizm ve Hayvancılık Ürünleri Anonim Şirketi'ne ait. Bu arazi de 3. derece doğal sit alanı ve zeytinlik. Aynı gerekçelerde bu parsele de aynı turizm fonksiyonu verildi. Zeytinlik olması nedeniyle inşaat burada da yüzde 10 ile sınırlanarak bin 409 metrekare olarak belirlendi. Yükseklik de 6,50 metre oldu.