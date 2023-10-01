TBMM bugün açılıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci dönem 2'inci yasama yılı bugün günü başlayacak.

Meclis'te ilk tören saat 13.00'te Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Genel Kurul saat 14.00'te toplanacak. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis kürsüsünden, kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Siyasi partilerin genel başkanları da Meclis Genel Kurulu açılışına katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden milletvekili olmadığı için Genel Kurul'u locadan izleyecek.

14 siyasi partinin temsil edildiği Meclis'in 28'inci dönem 2'nci yasama yılında 6 siyasi parti grubu olacak. Meclis Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayısına göre oturma düzeni de belirlendi.

Öncelikli gündem anayasa

Erdoğan’ın son konuşmalarında devamlı vurgu yaptığı anayasa değişikliği için Cumhur İttifakı milletvekillerinin harekete geçmesi bekleniyor. Meclis’te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yöntem, izlenecek yol ve takvime ilişkin alternatifler ele alınacak. Komisyonun muhalefetle görüşmeler yapması da gündemde.