TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Divanı ve komisyonların partilere göre dağılımı belli oldu. Genel Kurulda, AKP'nin 28'inci Dönem Başkanlık Divanı dağılımına ilişkin grup önerisi kabul edildi.

DHA'nın haberine göre; Genel Kurul'da Meclisteki Başkanlık Divanı'ndaki üye sayılarının partilere göre dağıtılmasıyla ilgili grup önerileri görüşüldü. Genel Kurul'da İYİP, CHP ve Yeşil Sol Parti'nin TBMM Başkanlık Divanı'nın, Başkan dahil 21 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımına ilişkin önerileri ayrı ayrı okundu. İYİP, Yeşil Sol Parti ve CHP'nin bu yöndeki grup önerileri kabul edilmedi.

1 Başkan ve 20 Başkanlık Divanı üyesi olarak teklifi

Muhalefet partilerinin grup önerilerinin reddedilmesinin ardından, AKP Grup önerisi görüşüldü. AKP'nin grup önerisi üzerine söz alan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Yasama Dönemi içerisinde güzel hizmetlere ve özellikle kaliteli, güzel yasama faaliyetlerine de Başkanlık edeceğiniz inancımızı ifade etmek istiyorum. 27'nci Yasama Dönemi içerisinde 20 Başkanlık Divanı üyesi artı 1 Başkan olarak faaliyetlerimizi sürdürmüş idik. Şimdi, biz, 28’nci Yasama Dönemi içerisinde yine aynı şekilde 1 Başkan ve 20 Başkanlık Divanı üyesi olarak teklifimizi yineliyoruz" dedi.

İYİP'in TBMM Başkanvekili yok

Konuşmaların ardından, AKP'nin 28'inci Dönem TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin partilere göre dağılımına ilişkin önerisi kabul edildi.



Kabul edilen AKP Grup önerisine göre; Meclis Başkanvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının Başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; AKP Grubuna 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubuna 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİP Grubuna 1 katip üye şeklinde olarak belirlendi.

Üye dağılımı kabul edildi

Öte yandan TBMM’de bulunan komisyonların partilere göre üye dağılımı da okunarak kabul edildi. Buna göre; Dilekçe Komisyonunun 12 üyeden, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun 27'şer üyeden, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 30 üyeden, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nu 17 üyeden, Dijital Mecralar Komisyonu'nu 17 üyeden, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nu 35 üyeden ve diğer komisyonların 26'şar üyeden kurulması benimsendi. Genel Kurul'da, komisyonların partilere göre üye dağılımı okunarak kabul edildi.