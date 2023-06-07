TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi

28. Dönem milletvekillerinin yemin töreninin yapıldığı 2 Haziran Cuma günü başlayan TBMM Başkanı adaylığı başvuruları, saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, İYİP İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ve TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay Meclis Başkanı adayı oldu.

Meclis Başkanı yarın seçilecek

TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak 30. Meclis Başkanı'nı seçecek.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek. (AA)