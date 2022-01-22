TBMM Başkanı Şentop'tan sosyal medyaya müdahale çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Beyoğlu Belediyesinin Pera Palace Otel'de düzenlediği "Beyoğlu Buluşmaları"na konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şentop, son dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş olmak üzere AKP'nin de sık sık gündeme getirdiği sosyal medyaya müdahale edileceğine yönelik açıklamalara bir yenisi ekledi. Şentop, sosyal medyanın vazgeçilmez bir alan olduğuna işaret ederek teknolojinin her zaman hukukun önünde gittiğini, bu alanda bir hukuku düzenleme mecburiyetinden söz edildiğini, ancak buna ceza, sınırlama, ifade ve düşünce özgürlüğünün kısıtlanması olarak bakmanın yanlış olduğunu öne sürdü.

Şentop, "Biraz daha derinlemesine baktığımızda, düşünce özgürlüğü tehdidi aslında bu çok uluslu şirketler tarafından oluşturuluyor. Siyasi hak ve özgürlüklere tehdit olarak hep devleti görürüz. Oysa çok uluslu şirketlerin, bütün ülkelerin düşünce ve kanaatlerini etkilemek bakımından çok olumsuz etkileri olduğunu da görüyoruz. Bu çok uluslu şirketlerin ulusal hukukları aşabildiğine de tanık oluyoruz. Sadece Türkiye için değil başka ülkelerde de bu konularda rahatsızlıklar var, Biliyorsunuz, Başkan Trump'ın bile hesabını kapattılar. Bunu sadece bir ifade özgürlüğü olarak değil, çok uluslu şirketlerin ticari faaliyetleri bağlamında da değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medyaya müdahale çağrısında bulunarak "Sosyal medya mecralarında da günlük hayatta olduğu gibi hukuk kurallarının geçerli olması lazım. Bir hukuki düzen getirmek çok önemli. Çok uluslu şirketlerin de insanları manipüle etmek gibi bir hakları yoktur. İnsanların da kendilerini koruyacak haklarının olması lazım" dedi.

Başkanlık sistemi

TBMM Başkanı Şentop, iktidar ilişkilerine dönük ehliyet kursunda kullanılan arabalardaki sağ taraftaki kontrole benzeterek bu araçlardaki asıl kontrolün sağ tarafta oturanda olduğunu dile getirdi.

Şentop, bazı aktörlerin sağda oturan kişi olduğunu anlatarak "Tayyip Erdoğan gelince ne yaptı? 'Millet beni seçti, arabayı ben kullanacağım.' dedi. Önce yandaki adamla kavga etti. İş ilerledi, yandaki adamı aşağı attı. Yandaki o mekanizma durduğu sürece sağ taraf çok cazip. İşte bu FETÖ'cüler sağ tarafa oturmak istiyorlardı. Onların amacı sol tarafa oturmak değildi. Onun için bizim yapmamız gereken sağ taraftaki mekanizmayı sökmek. İşte bu yeni hükümet sistemi o sağdaki mekanizmayı sökmektir" diye konuştu.