TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı'nın Türkiye ziyaretini iptal etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası önünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın ayaklarından direğe asılmasına ilişkin görüntülerine tepki gösterdi.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Şentop'un, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak günü Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal ettiği duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta ülkemize yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi."