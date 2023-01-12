İsveç Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: 'İğrençlik'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, başkent Stockholm'de belediye binası önünde Erdoğan'a benzetilen bir kuklanın ayaklarından direğe asılması görüntülerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Billström açıklamasında İsveç hükümetinin "siyasi tercihler hakkında açık bir tartışmayı koruduğunu ancak kendisini siyasi temsilcilere yönelik tehdit ve nefretten güçlü bir şekilde uzaklaştırdığını" kaydetti. Billström "Halk tarafından seçilmiş bir başkanını belediye binası önünde idam ediliyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir" ifadelerini kullandı.