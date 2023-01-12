İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçiye 11 Ocak günü Stokholm’de gerçekleştirilen eylemle ilgili tepkinin ifade edildiği belirtildi.

Diplomatik kaynaklardan ajanslara konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm’de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç’in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.

Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç’in Üçlü Ahitname’yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç’in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır.”

Ne olmuştu?

Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.