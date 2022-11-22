TBMM Başkanı Şentop: Dost ve kardeş ülkeleri FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı görevine gelişinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile TBMM'de görüştü.

Şentop, Kırgızistan ile gerçekleştirilmesi planlanan işbirliği konularından birisinin de "FETÖ" ile mücadele olduğunu söyledi. Şentop, "Dost ve kardeş ülkeleri 'FETÖ'ye karşı uyarmaya devam ediyoruz. Bu konuda Kırgız makamlarının irade sergilemesinden memnuniyet duyduk. İş birliğimizi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Şentop, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün birinci hedefi, şüphesiz Türkiye'dir ama Türkiye dışında da faaliyet gösterdiği yüzün üzerinde ülke var. Faaliyet gösterdikleri bütün ülkeler bakımından da bir milli güvenlik riski, tehdidi teşkil etmektedir. Bu örgüt bulundukları ülkelerde askeriyede, emniyette, adalet sisteminde, siyasette, bütün fırsatları haince kollayarak devleti zaafa uğratma kapasitesini elde etmeye çalışmaktadır. Bu hain yapı, zamanı geldiğinde inandığı en küçük bir fırsatta, içinde örgütlendiği devlete ve halkına saldıracak bir cüretkarlığa sahip. Bizim 15 Temmuz'da yaşamış olduğumuz tecrübe bunu göstermekte.

Bu konuda ilişkilerimize bu örgütün zarar vermemesine de dikkat etmekte fayda var. Tabii bazı ülkelerin yetkilileriyle görüştüğümüzde sadece bu örgütün Türkiye'den kendi ülkelerine gelen kişilerden ibaret olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Halbuki yıllardır okullar aracılığıyla faaliyet gösterdikleri ülkelerde o ülkelerin çocuklarını örgüt mensubu olarak yetiştirme ve gerektiği zaman o devlet ve halka karşı kullanma kapasitesinin bulunduğunu birçok ülkede takip ediyoruz."

Şakiyev ise konuşmasında "FETÖ" ile ilgili Kırgız makamlarının gereken işlemleri "Türkiye ile işbirliği içinde yapacağını" söyledi. (AA)