'Fethullah Gülen azmettirdi, Levent Göktaş öldürttü'

Yeniden soruşturulan Necip Hablemitoğlu cinayetinin davasına ilişkin iddianame Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kısa Dalga'dan Cengiz Erdinç'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/9054 sayılı iddianamesinde aralarında Fethullah Gülen, Enver Altaylı ve Levent Göktaş’ın da olduğu on sanık yer aldı.

Habere göre "Savcılık HTS kayıtları, şüpheli ifadeleri ve tanıklara dayanarak Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarı olmak isteyen Levent Göktaş’ın kendisine rakip olarak gördüğü Necip Hablemitoğlu’nu, FETÖ/PYD ile ilgili çalışmalarından rahatsız olan Mustafa Özcan ve Enver Altaylı’nın azmettirmesiyle öldürme kararı aldığı, bu kararın Özel Kuvvetler Komutanlığı içinde Göktaş’la birlikte hareket eden Fikret Emek, Tarkan Mumcuoğlu ve Nuri Gökhan Bozkır’la eyleme dönüştüğü ve 18 Aralık 2002 tarihinde cinayetin işlendiği" ileri sürüldü.