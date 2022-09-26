TBMM Başkanı Şentop: BM'nin işe yaramaz hale geldiğini görüyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) hakkında açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Birleşmiş Milletler işlevsiz hale geldi. İşe yaramaz hale geldiğini, fonksiyon icra etmediğini görüyoruz. Yeni bir dünyanın kurulması aşamasında Türkiye’nin büyük ve güçlü Türkiye olarak ortaya çıkması ve kararlarının etkili bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada faaliyet göstermesi çok önemli" dedi.

Kastamonu Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katılan Şentop'un törende konuya dair gerçekleştirdiği konuşma şöyle:

"Cumhurbaşkanımız bundan 10 sene kadar önce BM Genel Kurulunda ‘Dünya beşten büyüktür’ demişti. Hoşumuza gitmişti ama bunun sadece hayal olduğunu düşünüyordu birçok insan. Ama ondan yıllar sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Birleşmiş Milletlerin yeniden yapılanmasına yönelik bir çalışma başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya barışını sağlamak amaçlı kurulmuş bir yapı ama bunu sağlayamıyor. Bunun en somut örneği Rusya-Ukrayna savaşı. Bir taraftan neyi gösteriyor; Birleşmiş Milletler esasen İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin kurduğu bir sistem.

Birleşmiş Milletler işlevsiz hale geldi. İşe yaramaz hale geldiğini, fonksiyon icra etmediğini görüyoruz. Yeni bir dünyanın kurulması aşamasında Türkiye’nin büyük ve güçlü Türkiye olarak ortaya çıkması ve kararlarının etkili bir ülke olarak bölgesinde ve dünyada faaliyet göstermesi çok önemli. Yurt dışına çıkıp hem Türkiye’yi sevenler hem de Türkiye’nin hasımları ile görüştüğünüzde, Türkiye’nin evimizden odamızdan gördüğümüz Türkiye’den çok farklı olduğunu çok kıymetli ve önemli olduğunu görüp fark ediyorsunuz. En son Makedonya’da soydaşlarımız ve yurttaşlarımız ile görüştük. Hepsinin söylediği şey bizim tek ihtiyacımız Türkiye’nin büyük ve güçlü olması yönünde."