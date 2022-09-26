Kremlin: Okul saldırısı insanlık dışı bir terör saldırısı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk kentinde 15 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Saldırının neo-Nazi bir örgüte üye olan kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Peskov, "Görünüşe göre Neo-Nazi bir örgüte bağlı olan şahıs tarafından işlenen insanlık dışı bir terör saldırısı. Putin, hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyuyor. Bölge başkanına ve eğitim bakanına gerekli talimatlar verildi. Doktorlar, psikologlar ve Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri bölgeye yönlendirildi. Maalesef dünyanın başka ülkelerinde de bu tür trajedilerin yaşandığını biliyoruz. Ancak bu bizim için bahane olamaz. Gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.

'Sınırların kapatılmasıyla ilgili alınmış bir karar yok'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik nedeniyle yaşanan karmaşa ve sefer görev emri olmayanların askere davet edilmesiyle ilgili konuşan Peskov, "İlan edilen karar ile ilgili bazı durumlar var. Bölge valileri durumu düzeltmek için çalışıyor" dedi.

Bazı Rusların, komşu ülkelere gitmesi sonrası Rusya'nın sınırları kapatıp kapatmayacağına dair sorulan soruya da cevap veren Peskov, "Şu anda bununla ilgili bir bilgim yok. Ancak şu ana kadar sınırların kapatılmasıyla ilgili alınmış bir karar yok" ifadelerini kullandı.