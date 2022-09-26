Rusya'da okula silahlı saldırı: 11'i çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı

Rusya’ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti’nin başkenti olan İjevsk kentinde bulunan bir okula, bu sabah saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği açıklandı. Yapılan açıklamada, saldırı sonucu en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Udmurtya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün, polisin İjevsk şehrinde 88 No'lu okulda bir silahlı saldırı ihbarı almasından hemen sonra, Udmurtya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı çalışanları olay yerine gitti ve şüpheliyi tutuklamaya yönelik tedbirler aldı. Polis operasyonun ardından saldırganın cesedine ulaştı. Edinilen bilgiye göre saldırgan olay yerinde intihar etti" denildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, okul baskınında yaşamını yitirenlerin sayısının 15’e yükseldiği, içlerinden 11'inin çocuk, 4'ünün yetişkin olduğu açıklamasını yaptı. Komite’nin açıklamasına göre saldırı sonucunda 24 kişi yaralandığı, yaralıların 22'sinin çocuk olduğu belirtildi.

RIA Novosti'nin haberine göre, sabah saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi Ijevsk'teki 88 Nolu okula saldırı düzenledi ve saldırının ardından intihar etti. Devlet Duma Bilgi Politikası Komitesi Başkanı Aleksandr Kinşteyn'in açıklamasında, saldırının aynı okuldan 1988'de mezun olan bir kişi tarafından, 2 tabancayla gerçekleştiği ifade edildi.

Rusya’nın İjevsk kentinde silahlı saldırının gerçekleşti 88 nolu okul

Sputnik'in haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi okul saldırganının üstünde Nazi sembolleri bulunan siyah bir tişört ve kar maskesi giydiğini belirtti. Açıklamada, saldırganın kimliğini tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra yerel basın, okul baskınının ders sırasında gerçekleştiğini, siyah giysiler giymiş, kimliği belirsiz bir erkeğin sınıflardan birine girerek ateş açtığını yazdı.

88 numaralı okulda gerçekleşen saldırı nedeniyle Rusya’nın Udmurtiya Cumhuriyeti’nde 3 gün için yas ilan edildi. Udmurtiya başkanı Aleksandr Breçelov, “88 numaralı okulda ölenler için bugünden 29 Eylül’e kadar Udmurtiya Cumhuriyeti’nde yas ilan edilmiştir” açıklamasını yaptı.