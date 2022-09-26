Rusya’da askerlik şubesinde silahlı saldırı

Irkutsk bölgesi Ust-Ilimsk'in askeri kayıt bürosunda, genç bir şahıs, makineli tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda askerlik şubesinde asker alma komisyonunda görevli rütbeli bir subay ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı subay Alexander Eliseev'in yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Irkutsk bölge başkanı Igor Kobzev tarafından yapılan açıklamada saldırgan hemen gözaltına alındı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde olay yerinde gözaltına alınan saldırganın 25 yaşlarında olduğu, altı el ateş açtığı biliniyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırgan hakkında silahlı saldır düzenlemek ve bir kolluk görevlisinin hayatına kastetmekten ceza davası açıldı.