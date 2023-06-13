TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'anayasa çıkışı': 'Yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı, milli...'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüze koyacağımız konulardan biri de yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı milli bir anayasanın bu Meclis tarafından gerçekleştirilmesidir" dedi.

Kurtulmuş ayrıca, Meclisin daha iyi işlemesi ve işletilmesi için Meclis içtüzüğünde gerekli düzenlemelerin yapılması ve hatta yeni bir Meclis içtüzüğü çalışmalarının süratle başlatılması gerektiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, yeni dönemin milletvekillerini tebrik ederek, "100'üncü yılına girdiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özelliklerinden ikisini bir kere daha altını çizerek ifade etmek isterim. Bunlardan biri, bu Meclis hem kurucu Meclise sahip olan, birinci Meclis olarak söylüyorum kurucu Meclistir hem de devleti kuran bir Meclistir. Sadece demokrasinin, sadece milli iradenin tecelli ettiği bir mekan olmanın ötesinde, en zor şartlarda, milli mücadele şartlarında bağımsızlığını elde etmiş olan bir millet olarak, kurucu Meclis, Türkiye'de devleti kuran bir Meclis olarak tarihe geçmiştir" dedi.

'Milletvekilliğin itibarını artırmak durumundayız'

Bu dönemde herkese büyük sorumluluklar düştüğünü söyleyen Kurtulmuş, "Bu sorumluluklarımızı en titiz şekilde yerine getireceğiz ve tarihe karşı tarihin milletimiz bakımından en önemli dönüm noktalarının başında olduğumuz bu 2023 yılının başından itibaren sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Bu çerçevede, milletimizin de Meclisten beklentileri vardır. Öncelikle, Meclisin ve milletvekillerinin itibarının yükselmesi, milletimizin en temel beklentisidir. Meclisin ve milletvekillerinin itibarının yükseltilmesi gözümüzün bebeği gibi korumamız gereken temel hedeflerimizden biri olmalıdır. Bunun için de bunu, öncelikle hep beraber gerçekleştirecek olan buradaki 600 milletvekili arkadaşımızdır. İnsan aslında sözleriyle ve hareketleriyle insandır. Her birimiz bu anlamda sözlerimize, hareketlerimize dikkat ederek ve üzerimize milletin bize vermiş olduğu vekalet sorumluluğunu gerçekten en iyi şekilde yerine getirerek milletvekilliğin itibarını artırmak durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

'Yasama kalitesinin artırılması'

Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

İkinci temel beklenti ise Meclisin sağlıklı ve etkin bir çalışma dönemi geçirmesidir. Bu anlamda Meclisin komisyonları ile alt komisyonları ile bütün ilgili kurum ve kurullarıyla en güçlü, sağlıklı bir şekilde çalışması ve etkin bir zaman planlaması yaparak, grup başkanlarının, grup başkanvekillerinin de üzerine bir sorumluluk olarak zaman planlaması yaparak Meclisin gündemini sağlıklı bir şekilde yürütmek durumundayız.

Üçüncü temel beklenti ise yasama kalitesinin artırılmasıdır. Bunun için diyalog içerisinde olacağız. Neler gerekiyorsa bunları hep beraber yerine getirmek için hep beraber mücadele edeceğiz.

Anayasa vurgusu

Dördüncü beklenti, zaman zaman bir araya geldiğimizde konuştuğumuz Meclisin daha iyi işlemesi ve işletilmesi, güçlü bir sürecin işletilmesi için Meclis içtüzüğünde gerekli düzenlemelerin yapılması ve hatta yeni bir Meclis içtüzüğü çalışmalarının süratle başlatılması gerekir.

Beşinci mesele olarak önümüze koyacağımız konulardan biri de yeni, çağdaş, katılımcı, kapsayıcı milli bir anayasanın bu Meclis tarafından gerçekleştirilmesidir.

Bu beş temel hedef, beklenti noktasında karşılıklı istişarelerle, müzakerelerle güçlü bir şekilde çalışma takvimimizi belirleyerek yolumuza devam edebilirsek, milletimizin bize vermiş olduğu vekaleti en güzel şekilde yerine getirmiş ve en güçlü şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin faaliyetlerini ileriye taşımış oluruz. TBMM 28. Yasama Dönemi'nin ilk yılında üstün başarılar, milletin beklentilerini gerçekleştirebilecek imkan ve fırsata sahip olmamızı temenni ediyorum."