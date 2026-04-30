TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu'ndan rapor: 'Alo zorbalık hattı oluşturulacak'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Takvim gazetesi, TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu'nun "eylem planı"nı içeren kapsamlı bir rapor hazırladığını duyurdu.

Habere göre bugün görüşülmesi beklenen rapor kapsamında çeşitli adımlar atılması kararlaştırıldı.

Raporda "toplumsal seferberlik anlayışının yaygınlaştırılması" gerektiğine yönelik tespitte bulunulurken, şu önerilerde bulunuldu:

"Okullarda zorbalığı önleyici öğrenci konseyleri ve öğrenci liderlik grupları oluşturulacak.

Eğitim müfredatına zorbalıkla mücadele ve çatışma çözme becerileri entegre edilecek. Bu kapsamda "Empati ve Sosyal Beceriler" dersi zorunlu olacak.

Öğrencilerin aktif rol aldığı akran arabuluculuğu programları tüm okullarda zorunlu hale getirilecek.

Okullarda özellikle koridorlar, teneffüs alanları ve okul çevresindeki zorbalık alanları kamera, öğretmen ve güvenlik görevlileriyle gözaltında tutulacak.

Okul içinde öğrencilerin sorunlarını rahatlıkla paylaşabilecekleri, güvenli ve erişilebilir bir bildirim ve destek sistemi oluşturulacak.

Mahalle bazında veya kamu kurumlarında, çocukların doğrudan danışabileceği sürekli erişilebilir çocuk dostu danışmanlar ve uzmanların istihdam edilecek."

'Alo zorbalık' hattı

Bu adımların yanı sıra "Alo Zorbalık" hattının da kurulması planlanıyor.

Çocukların okul içinde veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulması hedefleniyor.

Bu kapsamda çocuklar için şiddeti önlemeye yönelik çağrı sistemi geliştirilecek. Çocuklar söz konusu sistemi telefon veya tabletlerine yükleyebilecek, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi göndererek, dijital olarak acil destek talep edebilecek.

Risk analizleri, özel eğitim programları, uzman desteği...

Öte yandan şiddet uygulama eğilimi gösteren veya zorbalık yapan çocuklara yönelik empati, sosyal beceri ve öfke kontrolü odaklı özel eğitim programları uygulanması da atılması planlanan adımlar arasında.

Okullarda akran zorbalığına ilişkin risk analizlerinin de yapılacağı belirtilen haberde, "Risk altındaki öğrencilerin erken aşamada belirlenmesi amacıyla davranışları izlemeye yönelik kontrol listelerinin geliştirecek ve bu öğrencileri uzman desteğine yönlendirecek" denildi.

Eğitim kurumlarında hayata geçirilecek "dijitanaliz" uygulaması ile çocukların dijital risk durumları tespit edilerek erken müdahale mekanizmaları kurulacağı belirtilirken, diğer önlemler şöyle sıralandı: