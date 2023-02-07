TBF müsabakaları ileri bir tarihe erteledi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TBF tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa ile birçok ilimizi etkileyen depremler neticesinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından liglerimizde bu hafta oynanacak tüm müsabakalar, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu, 2022-2023 sezonu lig takvimi ile ilgili yeni tarihleri ilerleyen günlerde açıklayacaktır."