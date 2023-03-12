TBB’ye bağlı gönüllü avukatların çadır kente girişine engel

Tarikatlara ve cemaatlere bağlı dernekler çadır kentlerde faaliyetlerinin sürdürürken Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) bağlı gönüllü avukatların girişi engelleniyor. Adıyaman’da depremzedelere hukuki destek vermek için giden gönüllü avukat Yakup Okumuşoğlu, “AFAD yetkilileri, üstümüzde TBB yelekleri olduğu için bizi engellemeye çalışıyor. İzin alın diyorlar, yetkili mi var ortada?” dedi.

BirGün'den Gökay Başcan'ın haberine göre, Adıyaman’daki köylerinde bin 100 depremzede çocuğun bulunduğunu açıklayan Menzil Cemaati’nin deprem bölgesinde "tövbe seansı yaptığı" görüntüler kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Tüm tarikat ve cemaat yapılanmaları deprem bölgesinde denetimsiz şekilde boy gösterirken son olarak Menzil Cemaati’ne bağlı Beşir Derneği mensuplarının Antakya’daki tarihi yapıların içinde ve etrafında dolandığı belirtildi. Tanıklığını aktaran CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bu cemaat ve dernek mensupları kültür varlıklarının da çocukların da etrafından derhal uzaklaştırılmalıdır” dedi.

TBB yeleklilere giriş izni yok

Tarikat ve cemaatler bölgeyi adeta örümcek ağı gibi sararken TBB, depremzedelere hukuki yardımda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Nöbet usulüyle ülkedeki tüm barolar deprem bölgesini gezerek depremzedelerin sorularını yanıtlıyor. Son olarak Zonguldak, Bartın ve Kastamonu barolarına bağlı avukatların Adıyaman’da bulunan Eğriçay ve Atasay çadır kentlerine ‘Valilik talimatı var' denilerek girişine izin verilmedi. Tüm gerici dernekler bölgede üstündeki logolu yeleklerle faaliyet sürdürürken TBB avukatlarının yelekleriyle girişinin izin verilmeyeceği belirtildi. Bunun üzerine bir süre tartışan avukatlar, AFAD yetkililerini aşarak çadır kente girdi.

Tartışarak girdiler

Eğriçay’ın ardından Atasay çadır kentine geçen avukatlar ikinci kez engellemeyle karşılaştı. Avukatlar bu kez de yaşanan tartışmanın ardından TBB yazılı önlükleriyle çadır kente girdi. Gönüllü avukatlardan Yakup Okumuşoğlu BirGün’e yaptığı açıklamada, “Dün Eğriçay adlı çadırkente gittik, kolluk kuvvetleri girişimizi engelleyerek, 'kimsiniz' diye sordu. TBB’nin gönüllü avukatları olduğumuzu söyledik ancak girişimiz engellenmeye çalışıldı” dedi.

Yetkili yok

Depremzedelerin hukuki destek alma haklarının engellendiğine dikkat çeken Okumuşoğlu, “Biz burada depremzedelerin haklarını bilmesi, Adıyaman Barosu'nun yaptıklarını anlatmaya geldik. Herkesin evleriyle, ölüleriyle, sigortayla ilgili bir sürü sorusu var. Kiracılar, ev sahipleri haklarını nasıl arayacaklarını merak ediyorlar. Bu hukuki bilgilendirmeleri yapmak için sahadayız” dedi.

“İzin alın diyorlar. İzin alacak muhatap mı var?” diye tepki gösteren Okumuşoğlu, “AFAD, vali yardımcısının emri var diyerek bizi içeri almıyor. Yazılı bir talimat da yok ama böyle bir uygulama yapıyorlar. Vali zaten yok. Bölgede 50 tane vali yardımcısı var ama muhatap yok. Tabii ki de bunun için izin almayacağız. İçeride tüm vakıf, dernek ve sivil toplum örgütleri yelekleriyle kol gezikiyorken TBB’yi engelliyorlar. Bunu kabul etmeyiz” ifadelerini kullandı.