TBB’den Fincancı’nın dava sürecine ilişkin açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB), tutuklu TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın dosyasının, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yetkili mahkeme olduğuna karar verilmesi halinde davanın İstanbul mahkemelerine geleceğini açıkladı.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, “Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, 26 Ekim 2022 tarihinde hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasının ardından 27 Ekim 2022 tarihinde Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmasına karar verilmiştir. 3 Kasım 2022 tarihinde tutukluluk kararına karşı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne 582 avukat tarafından itiraz edilmiş ancak ne yazık ki Ankara 49. Asliye Ceza Mahkemesi, tedbirin orantılı olduğu gerekçesiyle itirazı reddetmiştir. Ret nedeninde ne yapılan hukuki itiraz tartışılmış ne de bu tutuklamayı haklı kılan hukuki gerekçeler açıklanmıştır” denildi.

'İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yetkili mahkeme olduğuna karar verirse...'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından 10 Kasım 2022 tarihinde ise Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen sevk yazısı aynen tekrarlanarak “iddianame” haline getirilmiştir. Suç isnadı, Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesinde düzenlenen “terör örgütü propagandası” yapmaktır. “Canlı yayın”larla servis edilen ve Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında kamuoyunda olumsuz bir algı yaratmak, yargı makamlarını etkileyip baskı altına almak için oluşturulan “evden çıkan materyaller” hususunun gerçek olmadığı, tutuklama gerekçesinde de yer almamasıyla bir kez daha görülmüştür. Bu çarpıtmalar nedeniyle hukuki sürecin ayrıca yürütüleceğini de belirtmek isteriz.

İddianameyi önce kabul eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, iddia edilen suçun işleniş yeri ve ikamet adresi gerekçe gösterilerek dosyanın yetkisizlikle İstanbul mahkemelerine gönderilmesine karar vermiştir. Mevcut durum itibariyle dava dosyası İstanbul mahkemelerine gelecek, davayı hangi mahkemenin göreceğinin belirlenmesinin ardından bu mahkemenin “yetki” ile ilgili kararı beklenecektir. Şayet İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yetkili mahkeme olduğuna karar verirse, dava İstanbul’da görülecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın özgürlüğünden mahkûm olduğu her günün oluşturduğu haksızlığın bir an evvel ortadan kaldırılması için gereken tüm hukuki girişimlerde bulunmakta ve süreci takip etmektedir."