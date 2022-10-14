TBB'den Deniz Poyraz duruşmasında TOMA'lı, gazlı saldırıya suç duyurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), HDP İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın duruşmasına girmek isteyenlere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edilmesine ilişkin, “Duruşmaya girmesi engellenen Yönetim Kurulu üyemiz Ercan Demir ile İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve meslektaşlarımıza TOMA’lı ve gazlı saldırı, hukuk devleti adına utanç vericidir. Mahkemenin hukuka aykırı uygulamaları HSK’ya şikayet edilmiş, güvenlik güçlerinin kabul edilemez müdahalesi hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur” açıklamasını yaptı.

TBB, HDP İzmir İl Binası'nda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın duruşmasına girmek isteyenlere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edilmesine ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Barolar Birliği’nin açıklaması şöyle:

HSK'ya şikayet ve suç duyurusu

“Duruşmaya girmesi engellenen Yönetim Kurulu üyemiz Ercan Demir ile İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve meslektaşlarımıza TOMA’lı ve gazlı saldırı, hukuk devleti adına utanç vericidir. Mahkemenin hukuka aykırı uygulamaları HSK’ya şikayet edilmiş, güvenlik güçlerinin kabul edilemez müdahalesi hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur.

Deniz Poyraz’ın öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına girmesi engellenen Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Ercan Demir, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, avukatlar, basın mensupları ve vatandaşlara yönelik TOMA’lı ve gazlı müdahale ile hukuk devleti ilkeleri ve demokrasimiz adına son derece vahim olaylar yaşanmıştır.

'Mahkeme salonunda biber gazı sıkıldı'

12 Ekim 2022 Çarşamba günü İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada mahkeme heyetince, yetki belgesi bulunan avukatların duruşmaya katılamayacağı yönünde bir ara karar alınmış, avukatlar ile mahkeme heyeti arasında yaşanan hukuki tartışma sırasında yaşanan arbedede güvenlik güçleri tarafından mahkeme salonunda biber gazı sıkılmıştır.

Yetki belgesi bulunan avukatlar da engellendi

Hukuk tarihimizde rastlanmayacak bu müdahalenin ardından mahkeme heyeti, duruşmanın 14 Ekim 2022 günü, Aliağa’daki Şakran Cezaevi Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar vermiştir. Bugün yapılacak duruşma için cezaevi kampüsüne giden avukatlar, güvenlik görevlileri tarafından mahkemenin kendilerine ilettiği liste dışında yetki belgesi bulunan avukatlar da dahil olmak üzere kimseyi içeriye alamayacakları söylenerek engellenmiştir.

Avukatlar, basın mensupları ve yurttaşlar darp edildi

Yargı görevi yapan avukatın duruşmaya girmesinin engellenmesinin suç olduğu ifade edilirken kolluk görevlileri TOMA ve kalkanlarla barikat kurmuş ve içlerinde Yönetim Kurulu üyemiz ile İzmir Barosu Başkanı’nın da bulunduğu avukatlar, basın mensupları ve yurttaşlar, yoğun biber gazı müdahalesine maruz kalmışlar ve darp edilmişlerdir.

'Boyun eğmeyeceğiz'

Avukatı, görevini yapmasını fiziki müdahale ile engelleyerek yargı sisteminin dışına çıkarmaya çalışan bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Türkiye Barolar Birliği tarafından, mahkeme heyetinin hukuk dışı uygulamaları Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet edilmiş, avukatlara yönelik vahim ve kabul edilemez müdahale hakkında da ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur.”

İzmir Barosu: Yargı önünde hesaplaşacağız

Öte yandan İzmir Barosu da baro başkanı dahil avukatlara yönelik saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, duruşmaya katılan meslektaşlarının yetki belgeleri olmasına rağmen vekaletnameleri olmadığı gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadığı anımsatılarak, "Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma salonuna avukatların alınmasını önlemek için duruşma salonunun önünde jandarma tarafından barikatlar kurulmuştur. Duruşmaya girmek isteyen avukatlara biber gazı ve tazyikli su sıkılmıştır. Avukatların duruşmaya girmesinin sağlanması için görüşme yapmak isteyen Baro Başkanımız Av. Özkan Yücel’e izin verilmemiş, Yücel’in mahkeme heyeti ile görüşmesi engellenmiştir. Av. Özkan Yücel’e yakın mesafeden biber gazı sıkılmış ve darp edilmiştir" denildi.

Açıklamada, savunmanın onurlu temsilcisi olan avukatların bu karanlık anlayışın her zaman karşısında olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Giydikleri postal ya da cübbe fark etmeksizin iktidarın kuklası olan, zihinleri örümcek ağlarıyla kaplanmış bu kişiler, bir gün elbet yargılanacaktır. İşte o gün avukata yönelik şiddetin en ufak parçası olan jandarma, infaz koruma görevlisi ya da hakim fark etmeksizin hepsiyle yargı önünde hesaplaşacağız. Avukata duruşma salonunu kapatan faşizmin kolcuları da faşizm gibi tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır."