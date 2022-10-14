Deniz Poyraz davasında Poyraz'ın ailesi ve avukatları duruşmaya alınmadı!

HDP İzmir İl Örgütü binasına silahlı saldırıda bulunarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 12 Ekim tarihli duruşması İzmir Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüş ve duruşma esnasında jandarmaların biber gazı kullandığı arbede bahane gösterilerek duruşma Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ne alınmıştı.

Bugün saat 10:00'da başlaması gereken davanın altıncı duruşması için cezaevi kampüsüne gelen Poyraz'ın ailesi ve avukatları mahkeme başkanının kararıyla duruşma salonuna alınmadı.

Duruşmaya yalnızca vekaletin çıkartıldığı tek bir avukatın alınabileceği geri kalanların ise duruşmaya katılamayacağı bildirildi. İçeri girmesine izin verilecek avukatın ise telefon ve bilgisayarı olmadan duruşmaya katılabileceği kararı verildiği söylendi.

Yurttaşlara açık olması gereken ve bu duruşmaya kadar izleyicilerin katılımıyla süren yargılamada, izleyicilerin salona alınmamasının keyfi bir tutum olduğu aktarıldı. İçlerinde Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi, çeşitli baro yönetici ve temsilcilerinin, milletvekillerinin, gazetecilerin bulunduğu çok sayıda yurttaşın kampüs önünde bekleyişini devam ettirdiği belirtildi.

Kampüs önünde yapılan açıklamada, yargılamanın basından ve avukatlardan kaçırılmaya çalışıldığı belirtilirken söz konusu girişime izin verilmeyeceği vurgulandı.

Duruşmanın ise henüz başlamadığı bildirildi.