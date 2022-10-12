Deniz Poyraz davası Aliağa’ya taşındı, avukatlar 'dosya kaçırılıyor' dedi

Deniz Poyraz duruşmasında mahkeme heyeti duruşmanın bundan sonra Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesinde devam etmesine karar vererek, duruşmayı Cuma gününe erteledi. Katil Onur Gencer ise HDP kapatma davasının kendi dosyasına eklenmesini istedi.



HDP İzmir İl Örgütü binasına silahlı saldırı düzenleyen ve Deniz Poyraz’ı katleden Onur Gencer hakkında açılan davanın 5’inci duruşması İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Katil Onur Gencer'in hazır bulunduğu duruşmaya Deniz Poyraz’ın ailesi de katıldı.

Duruşmaya verilen 20 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti salona geldi. HDP İzmir İl Eş Başkanı Çınar Altan, katil Gencer’e tepki göstermesi üzerine salondan çıkarıldı.

Ardından söz alan savcı duruşmanın ertelenmesini tanıkların başka bir gün dinlenilmesi ve Onur Gencer’in tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaasını verdi.

'Jandarma katılana vurmak suretiyle olayı başlattı'

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre katılan vekilleri adına söz alan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Yargılamanın uzamaması açısından tanık dinlenilmesine geçilmesini istiyoruz. Gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ayrıca zapta geçtiğiniz hususta avukatlarla jandarma arasında arbede yaşandığını söylediniz. Fakat jandarma katılana vurmak suretiyle olayı başlattı. Bu kişinin kimliğinin tespitinin ve savcılığa bildirilmesini istiyoruz” dedi.

Katil Onur Gencer ise “HDP kapatma davasındaki dosyanın kendi dosyama eklenmesini istiyorum. Çünkü olay budur” dedi.

Duruşma Cuma gününe ertelendi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oturuma ara verilmesine sebep salonda yaşananlardan kaynaklı yargılamanın bundan sonra Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi salonunda yapılmasına karar vererek; duruşmayı 14 Ekim Cuma günü saat 10.00’a erteledi.

Baro başkanları: Avukatlardan dosya kaçırılıyor

Poyraz’ın katili Onur Gencer’in yargılandığı dava dosyasının taşındığı duruşma sonrası açıklama yapan hukukçular, "Bu dosyayı bizden kaçırarak saklayamazsınız. Yer değiştirerek karartamazsınız. Bu cinayeti aydınlatmak için mücadele edeceğiz" dedi.

İzmir Barosu Başkanı Yücel, duruşmanın avukat ve yurttaşlardan kaçırılmak istendiğini belirterek, "Jandarma, katılanları tokatlarken, buna sessiz kalan bir heyet vardı. Deniz Poyraz için adalet istiyoruz. Görünen katili değil, ona silah veren, azmettireni, eğiteni de bulmak istiyoruz. Bu olay örgütlenme özgürlüğüne, bir arada yaşamaya yapılmış bir saldırıydı. Sanıyorlar ki bizden kurtulacaktır. Biz orada olacağız. Adalet istemeye devam edeceğiz. Biz barolar olarak olayın peşindeyiz" dedi.

Şırnak Barosu Başkanı Rojhat Dilsiz, "Bugüne kadar benzer onlarca duruşmayı takip ettim. Ancak burada yapılan gibi bir muamele görmedik. Bu tarz toplumsal davalarda soruşturma süreçleri akamete uğramakta, sağlıklı bir yargılama yürütülmemekte. Bugün avukatların girişi engellendi, biz bu muameleyi kabul etmiyoruz. Deniz Poyraz için adalet arayışını sürdüreceğiz. Oluşturulmuş bu karanlık cenderede kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Bu dosyanın takipçisi olacağız. Gerçek katillerin adalet önüne çıkacağını biliyoruz. Bizler baro başkanları olarak, duruşmayı takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Muş Barosu Başkanı Kadir Karaçelik, şunları söyledi: "Bugün gördük ki gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yönelik herhangi bir adım atılmadı. Biz avukatlardan dosya kaçırılıyor. Sadece sanık üzerinden yürütülen bu dosyalarda araştırma yapılıp yapılmadığı anlaşılmadan bu dosyayı kapatmaya ve sadece sanığı cezalandırma peşinde oldukları görülüyor. Perde arkasındakilerin faili meçhule bırakılmaması için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor."

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Nuray Özdoğan ise, "Deniz Poyraz cinayeti kadın cinayetidir, siyasi bir cinayettir. Mahkeme heyeti Deniz Poyraz'ın savunmasını kimin yapacağına karar veremez. Cinayetin karanlıkta bırakılmasına izin vermeyeceğiz. Yargı mensuplarına sesleniyorum; bu dosyayı bizden kaçırarak saklayamazsınız, yer değiştirerek karartamazsınız. Bu cinayeti aydınlatmak için yine orada olacağız. Yargının bu cinayetlere ortak olmaya son vermesi gerekiyor. Kolluk kuvvetleri gerginlik yarattı. Dosya kaçırıldı” şeklinde konuştu.