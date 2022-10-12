Deniz Poyraz davasında 5. duruşma başladı

HDP İzmir İl Örgütü binasına silahlı saldırıda bulunarak Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davanın 5'nci duruşması, İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

HDP, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yaptı.

"Deniz Poyraz'ın hesabını gençlik soracak" ve "Katillerden hesap soracağız. Faşizm yenilecek biz kazanacağız" yazılı pankartlarla yapılan açıklamada, sık sık "Katiller halka hesap verecek" ve "Deniz’e sözümüz devrim olacak" sloganları atıldı.

'Katiller korunuyor'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre açıklamada konuşan HDP Sözcüsü Ebru Günay, katliamın ilk gününden itibaren katillerin korunduğunu ve gizlendiğini söyledi. Hakikatin ortaya çıkması için mücadele etmesi gereken mahkeme heyetinin tavrının ortada olduğunu vurgulayan Günay, "Geçen duruşmada avukat arkadaşlarımız soru sormaya başladı. Hem katilin hem de mahkeme heyetinin tavrı hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye yönelikti. Engelleyici bir tutum sergilediler. Kadınların, Kürtlerin, HDP’lilerin katledildiği dosyalarda mahkeme heyetlerinin tutumunu iktidarın tutumunu biliyoruz. Bu tutum cezasızlık, gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme, failleri korumanın hesap sormamanın tutumudur. Bizler bunun yabancısı değiliz. Buna karşı mücadele etmeye kararlıyız. Kadınların mücadelesi, katillerden eninde sonunda hesap soracaktır" dedi.

Aynı katliamcı, kadın ve Kürt düşmanı zihniyetin Nagihan Akarsel'i de katlettiğini söyleyen Günay, "Deniz’in katilleri ortaya çıksaydı, hesap vermiş, gerekli tedbirler alınmış olsaydı bugün Nagihan arkadaşımız bir suikastla yaşamını yitirmeyecekti. Bu iktidar örgütlenen kadından korkuyor, özgürleşmek için mücadele eden kadından korkuyor. Bunun için tam bir kadın kırım politikasıyla saldırıyor. Jîna’yi katleden zihniyet ile Nagihan Akarsel ve Deniz Poyraz’ı katleden zihniyet aynı zihniyettir. Erkek akıl ve Kürt ve kadın düşmanı akıldır. Nagihan’a ve İran’a saçını bayraklaştıran kadınlara sözümüzdür, biz bu topraklara barışı ve kadın renginin hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. İranlı kadınların da söylediği gibi Jin, jiyan, azadî bu topraklarda özgürlüğün sesi ve nefesidir. Ant olsun ki bu katiller herkese ve kadınlara, halklara hesap verecekler. Biz bunu direnişimiz ve mücadelemizle sağlayacağız" diye konuştu.

Mahkeme heyeti salonu terk etti

Duruşmada, mahkeme heyeti ara karar açıklayarak, katılan vekil dışındaki yetki belgesiyle görevlendirilmiş avukatların dosyada taraf olmadığını kabul ettiklerini ve avukatlara ait bölgeden ayrılmalarını istedi.



Avukatların duruma tepki göstermesi üzerine mahkeme heyeti başkanı, “Asil avukatlar varken, sizin konuşma yapmanıza gerek duymuyorum. Avukatlara ayrılan bölümü terk edin” dedi.



İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de, bu duruma “Yetki belgesiyle yetkilendirildik. Bize izleyici bölümünde oturun diyemezsiniz. Bulunduğumuz bölümden ayrılmıyoruz. Ayırmak istiyorsanız, başka bir yöntem bulacaksınız” sözleriyle tepki gösterdi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanı, “Sizin konuşma hakkınız yok. Ara karar tartışmaya açık değildir. Avukatlara söz hakkı tanımayacağız” diye yanıt verdi.

Dava avukatlarından Türkan Aslan Ağaç ise alınan kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Katil Gencer'den Poyraz'ın tutuklu kardeşine el hareketi

Bu sırada güvenlik görevlileri ile avukatlar arasında tartışma yaşandı. Mahkeme heyetinin tavrına tepki gösteren izleyiciler, başkana “Katili yargılayın” diye seslendi. HDP Milletvekili Murat Çepni de tepki göstererek, mahkeme başkanının ortamı gerdiğini söyledi.

Rudaw'ın haberine göre ise Deniz Poyraz'ın tutuklu kardeşi salona getirildiği sırada sanık Onur Gencer'in oturduğu yerden el hareketi yapması üzerine salonda kavga başladı. Mezopotamya Ajansı katil Onur Gencer'in, önünden geçen Deniz Poyraz’ın tutuklu kardeşi Kamuran Poyraz’a sataştığını, Kamuran Poyraz’ın Gencer’e cevap vermesi üzerine jandarmalardan birisinin Kamuran Poyraz’a vurduğunu aktardı.

İzleyicilerin tepki göstermesi üzerine salonda arbede yaşandı. Mahkeme heyeti salonu terk etti. Salona jandarmanın girdiği belirtiliyor.