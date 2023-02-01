TBB ve 81 baro başkanı: 'Tekrar edecek bir Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz'

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'e yönelik tehditlere karşı Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 ilin baro başkanınca yapılan ortak açıklamada "Yeni bir Ali Günday vakası, tekrar edecek bir Tahir Elçi acısı yaşamak istemiyoruz" denildi.

Eren'in eşi ve çocuklarının olduğu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılarak ölüm tehdidinde bulunulmuştu. Diyarbakır Barosu tehditlerin ardından suç duyurusunda bulundu.

TBB ve 81 baro başkanı da "Kolluk Görevlilerinin, Adli Makamların ve Devletin Dikkatine!" başlığıyla ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda Diyarbakır Barosu Başkanımız Av. Nahit EREN’in sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edilmesi kabul edilemez! Yeni bir Ali GÜNDAY vakası, tekrar edecek bir Tahir ELÇİ acısı yaşamak istemiyoruz!

Anonim hesaplardan yapılan alçakça tehditlerde, başkanımızın çocukları da dahil olmak üzere tüm ailesi ve akrabalarının da fotoğraflarının paylaşılması; işin vehametini yeterince açık bir biçimde ortaya koymaktadır.

Demokrasi iklimi ve hukukun üstünlüğü şemsiyesi altında mücadelenin ancak ve yalnızca fikirle olabileceğini kabul eden, şiddetin her türlüsüne ve masum insanların alçakça ölümle tehdit edilmesine sonuna kadar karşı çıkan bizler, kolluk güçleri, adli makamlar ve bütün organlarıyla devleti ciddiyete, olayın üzerine hassasiyetle gitmeye ve failleri derhal bulup cezalandırmaya davet ediyoruz.

Yeni acılar, yeni trajediler yaşanması istenmiyorsa; geç kalınmadan ilgilileri görevlerini yapmaya çağırıyoruz.

Karanlık güçlerin tehditleri karşısında aşağıda imzası bulunan Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN’in yanında olduğumuzu ve tereddütsüz biçimde destek verdiğimizi kamuoyuna duyururuz."