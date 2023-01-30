İstanbul Barosu'ndan H.K.G. davasıyla ilgili açıklama: 'Sanıklar eksikti'

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşından itibaren "imam nikahı ile evlendirildiği" tarikat müridi Kadir İstekli’nin cinsel istismarına maruz kalması nedeniyle açılan davanın ilk duruşması, bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, baroların katılma taleplerini reddederek duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Aile Bakanlığı'nın dün yaptığı başvuru üzerine de davaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, mahkemenin bu kararının ardından Anadolu Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Saraç, şunları söyledi:

"6 yaşındaki bir çocuğun istismarı, bütün vicdanları, yürekleri dağladı, yaraladı. Bugün baro başkanlarımız, kadın hakları merkezleri, çocuk hakları merkezleri temsilcileri, Türkiye'nin dört bir yanından avukatlarımızla buradaydık. Çocukların sesi olmak, kadınlarımızın sesi olmak için buradaydık. Eksikti sanıklar. Çocuk istismarını yeşerten, laik hukuk devletiyle sorunlu yapılara bu memlekette oy uğruna göz yumanlar da sorumluydu. Bu yapıları denetlemeyenler de sorumludur.

Değerli arkadaşlar; annelerin, babaların suça ortak oldukları, şikayetten vazgeçtikleri bir dünyada baroların, avukatların katılma talepleri kabul edilse de edilmese de hep var olacaklar ve bu duruşmaları takip edeceklerdir. Maalesef bugün davanın kapalı yapılmasına karar verildi ve baroların müdahillik talepleri kabul edilmedi. Ama biliniz ki biz, her daim, istismara uğrayan bu çocukların sesi olacağız. Adliyenin etrafında bu duruşmayı bekleyen yapıları gördünüz.

Sarıklarıyla, Cumhuriyet hukukuyla kavgalı bu yapıları maalesef bu çocuk istismarıyla ilgili olarak da aslında neden denetlenmediklerinin de hesabının verilmesi gerekir. Biz, burada avukatlar olarak her daim kadınlarımız için, çocuklar için var olmaya devam edeceğiz." (ANKA)