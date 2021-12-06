TBB seçimlerinde avukatlar söyleyince olay oldu: Gündoğdu Marşı nereden geliyor?

AKP basını kaybettikleri her anda bir devrim hayaleti görüyor. Sonuncusu “Gündoğdu” marşı hayaleti. 1960 yıllardan bu yana bütün direniş alanlarında söyleniyor. “Gündoğdu hep uyandık” siperlere dayandık” böyle başlıyor. 1970’li yıllarda “Yurdumuza faşist dolmuş, vurun kardeşler vurun” eklendi bir dörtlüğüne. Antifaşist mücadele doruklarındaydı. Sanırım sonra her meşrebe uygun bir versiyonu çıktı ortaya. Hatta bir ara AKP grubunda ak-gençlik tarafından bile dillendirildi. Türkiye Barolar Birliği’ndeki Feyzioğlu devirmesinin arkasından avukatlar söylenince ak-matbuat “terörist marşı” dedi.

Gündoğdu marşı aslında tam bir anonim eser. Bestecisi ve güftecisi bilinmiyor. Kulaktan kulağa yayılıp gelmiş. Bir iddiaya göre 1922’deki Büyük Taarruz’un ardından ardından kazanılan 30 Ağustos zaferinin anısına yazılmış. Ancak o dönemde söylendiğine değin bir kaynak bulunmuyor. Büyük ihtimal o da bir yakıştırmadır.

1960’lı yıllarda sol direniş başlayınca sol versiyonu üretilmiş, yaygınlaşması da o zamanlara dayanıyor. Bir de Beşiktaş taraftar versiyonu var, güftesi farklıdır sadece.

Büyük Zafer’e bağlanan versiyonu şöyle:

“Gün doğdu, hep uyandık,

Siperlere dayandık.

İstiklalin uğruna da,

Al kanlara boyandık.

Sandılar Türk uyudu,

Ata cenge buyurdu,

Türk'ün asker olduğunu

Dünyalara duyurdu.

Ülkemiz Türk ülkesi,

Aşık eder herkesi.

Üstümüzden eksilmesin,

Al bayrağın gölgesi!”

1960’lı yıllarda söylenen sol versiyonu şöyle:

“Gün doğdu hep uyandık

Siperlere dayandık.

Bağımsızlık uğruna

Al kanlara boyandık.

Yolumuz devrim yolu

Gelin kardaşlar gelin

Yurdumuza düşman doldu

Vurun kardaşlar vurun.

İşçi köylü hep hazırız

Bozuk düzene karşı

Halk Savaşı vereceğiz

Emperyalizme karşı.

Grup Yorum marşın 1970’li yıllardaki versiyonunu dillendirdi. O versiyonda değişiklik sadece şu dörtlükteydi:

“Yolumuz devrim yolu

Gelin kardaşlar gelin

Yurdumuz faşist dolmuş

Vurun kardaşlar vurun…”

30 Ağustos’la ilgisi kuşkulu ancak solumuzla ilişkisi apaçıktır. Ayrıca sol versiyonunun tam bir direniş ve kahramanlık marşıdır, yakışıklıdır. Dilleri dönmez, teröre bağlamaya çalışırlar. Asıl terörist halkımızın türkülerine marşlarına terör yakıştıranlardır….