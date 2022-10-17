TBB Başkan Yardımcısı: Deliller ortadan kaldırılmadan acil olarak toplanmalıdır

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, Bartın Amasra’da yaşanan maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada delillerin karartılmadan ve ortadan kaldırılmadan toplanması gerektiğini belirterek, “Bu an için belki madende yangının devam etmesi nedeniyle yangın mahalline inmek mümkün değilse de dışarıda, çevrede bulunan çeşitli materyallerden delillerin acil olarak toplanması, mağdurların yani ailelerin dinlenmesi gerekmektedir” dedi.

'Cezasızlığın önüne geçmek için delillerin toplanması çok önemli'

Suiçmez, Bartın Amasra’daki maden faciasına ilişkin yürütülen soruşturma süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye’de bir politika haline gelen cezasızlığın önüne geçmek için delillerin bir an önce toplanmasının çok önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle delillerin orada ortadan kaldırılmadan, karartılmadan toplanması için bugün Bartın Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Amasra’ya giderek Cumhuriyet Savcılığı’na bir dilekçe verip hangi delillerin toplanması gerektiği konusunda talepte bulunacaklardır. Dolayısıyla bu an için belki madende yangının devam etmesi nedeniyle yangın mahalline aşağıya inmek mümkün değilse de dışarıda, çevrede bulunan çeşitli materyallerden delillerin acil olarak toplanması, mağdurların yani ailelerin dinlenmesi gerekmektedir.

Buradan bir kez daha delillerin karartılmadan, ortadan kaldırılmadan toplanması için harekete geçilmesini ve delillerin toplanması için de yorumlanması için de bağımsız bilirkişi kurullarından destek alınması gerektiğinin altını çizmek isterim." (ANKA)