Yaşamını yitiren madencinin eşi: 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek diyordu'

Bartın Amasra'daki maden katliamında yaşamını yitiren 41 işçiden biri olan Mehmet Bulut'un eşi Elif Bulut "Gelen bütün gazetecilere söyledim. Bakın dedim, ihmal var. Kocam söyledi, ihmal var, cinayet. Hiçbiri bir tanesi bir cesaret edip diyemedi ki ihmal var. Hepsi hikayeleri yarım kaldı, vah vah, bir dakikalık acılı videolar, müzikler..." dedi.

Bulut "Kocam diyordu bana, ‘Bacalarda sıkıntı var. Temizlenmesi gerek' diyordu" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, maden faciasında yaşamını yitiren Mehmet Bulut’un Amasra Ahatlar köyündeki evini ziyaret etti. Karaca, taziye çadırında Bulut’un yakınlarına, “Merak etmeyin üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Bizden ne talep ederseniz edin hazırız” dedi.

'3 aydır bacalar temizlenecek' diyordu

Bulut’un eşi Elif Bulut, Karaca’ya şunları söyledi:

“Gelen bütün gazetecilere söyledim. Bakın dedim, ihmal var. Kocam söyledi, ihmal var, cinayet. Hiçbiri bir tanesi bir cesaret edip diyemedi ki ihmal var. Hepsi hikayeleri yarım kaldı, vah vah, bir dakikalık acılı videolar, müzikler…Bir tanesi de çıkıp diyemedi ki ihmal var, cinayet bu. 24 yaşında ben dul kaldım geçer mi bu? Benim kocam deli gibi haber izleyen adamdı, eleştirirdi, yorum yapardı, benim kocam haber oldu. Bir tanesi de çıkıp korktular, televizyonlar da diyemedi burada ihmal var, cinayet var diye. Yanmış kocamı öpemedim ben, suratı yanmış, bacağı yanmış, kolu yanmış. Ben hayat arkadaşımdan korktum öpemedim, canı yanar diye.

Daha 30 yaşında bu kadar kolay mı? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Ölmeye gittiği gün diyordu; ‘İşler çok kötü bugün.’ Gitme bugün o zaman dedim, ‘Aşkım, maaşım tam alayım paramız kesilmesin’ dedi. Bak iki gün sonra maaş geliyor, para. Yiyemeyecek parasını. Arkadaşı demiş, ‘Patlayacağız artık’ demiş. Kocam diyordu bana, ‘Bacalarda sıkıntı var. Temizlenmesi gerek' diyordu.

Ben öğretmenim, çocuğuma da bakarım, ceza alsınlar. Bel fıtığı oldu madende. ‘3 aydır bacalar temizlenecek’ diyordu, 3 sene önce rapor çıkmış neredesiniz? 11 aylık bebeğim var benim, kafe tuttuk önümüzdeki ay doğum günü yapacaktık, bak çorap kokluyorum ben."