Tayvan'ın başkentinde bomba alarmı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu akşam gerçekleştirmesi beklenen Tayvan ziyareti öncesinde, ülkede bomba alarmı verildi. Yerel yetkililer, başkent Taipei'deki Taiyuan Uluslararası Havalimanı'na üç adet bomba yerleştirildiği ihbarı bildirildiğini aktardılar.
The Liberty Times'ın haberine göre, Taiyuan Havalimanı'nda gerekli önlemler alınmaya devam ediyor.
Nancy Pelosi'nin yerel saatle 22.20'de (TSİ 17.20) ülkeye varacağı belirtilirken, Pelosi'nin uçağının Taipei'deki Songshan Havalimanı'na ineceği kaydedildi.