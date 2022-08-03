Tayvan'ı ziyaret eden Pelosi'den 'Şi Cinping' açıklaması

Çin'in tepkilerine karşın Tayvan'a ziyaret düzenleyen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu sabah adanın lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi. Tsai Ing-wen görüşmede Pelosi'ye "Uğurlu Bulutlar Düzeni" adı verilen "şeref madalyası" takarken, Pelosi sözkonusu ziyareti "ABD'nin Tayvan'a desteğinden vazgeçmeyeceğini kesin bir biçimde açıklığa kavuşturmak için" gerçekleştirdiğini söyledi.

Tayvan'ı "dünyada bir direnç adası" olarak niteleyen Pelosi, gezinin üç temel direği olduğunu belirttiği "güvenlik, ekonomi ve demokratik yönetim" alanlarında Tayvan'la işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti. Pelosi, "ABD-Tayvan dayanışması"nın şimdi her zamankinden önemli olduğunu kaydetti.

ABD'nin "Tayvan'ın güvenliğine bağlı olduğunu" söyleyen Pelosi, bunun ABD ile Tayvan'ın "paylaştığı demokrasi ve özgürlük değerleriyle ilgili olduğunu" savundu. Pelosi "Çin Devlet Başkanının kendi siyasi durumuyla ilgili güvensizlikleri olup olmadığını bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Tayvan lideri Tsai, Çin'in adaya yönelik askeri tehditlerinin arttığını ileri sürerek bağımsızlık iddiasından geri adım atmayacaklarını kaydetti. Tsai "güvenilir bir ortak" diye nitelediği ABD ile çalışmaya ve işbirliğine devam edeceklerini söyledi.

Tsai Çin'in adanın etrafında başlatacağı askeri tatbikatları ise "gereksiz" diye niteledi ve "Tayvan her zaman yapıcı diyaloğa açık olmuştur" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı'ndan tepki

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini ABD'nin Çin'in egemenliğine müdahalesi olarak niteledi ve bu durumu kınadı. Çin'in somut uyarılarını görmezden gelerek Pelosi'nin pervasızca adayı ziyaret ettiğini belirten Vang Yi bunun tek-Çin ilkesinin ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanı ABD'nin Çin'in egemenliğini kötücül bir şekilde ihlal ettiğini dile getirdi.

Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Çin, ziyaret öncesinde Tayvan Boğazı'na savaş uçakları göndermişti. ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns, Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, görüşmede ziyareti “güçlü bir şekilde” kınayan Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng'in "ABD’nin hatasının bedelini ödeyeceğini” söylediği kamuoyuna yansımıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada ise ordunun "yüksek alarm" seviyesinde olduğu belirtilmişti.

Çin ordusu Salı gecesinden başlayarak ve Tayvan'ın doğusundaki denizde konvansiyonel füzelerin test atışlarını içeren Tayvan yakınlarında ortak hava ve deniz tatbikatları düzenleyeceğini duyurmuştu.

Çin ayrıca 3 Ağustos'tan itibaren Tayvan'dan turunçgiller ve donmuş balık gibi bazı ürünlerin ithalatını ve adaya bazı ürünlerin satışını askıya aldı.