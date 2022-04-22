Tayvan'dan Ukrayna'ya 8 milyon dolar yardım

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Wu görüşmede Ukrayna’ya 8 milyon dolar yardım yapılacağını söyledi. Gönderilecek yardımın 3 milyon dolarının başkent Kiev’e, 5 milyon dolarının ise 6 sağlık kurumuna gönderileceği açıklanırken, alınan yardım kararının Tayvan’ın Ukrayna’ya gönderdiği yardımların 4’üncüsü olduğu belirtildi.

Bakan Wu, Kiev Belediye Başkanı Kliçko ile görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sadece Ukrayna halkına büyük zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda uluslararası düzeni ve demokratik toplumu tehdit ettiğini" söyledi.

Belediye Başkanı Kliçko "Barış ancak son Rus askeri Ukrayna'dan ayrıldığında başlayabilir" dedi. Kliçko ayrıca uluslararası toplumu Rusya'yı en kapsamlı şekilde kınamaya ve yaptırım uygulamaya çağırdı. (İHA)