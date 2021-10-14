Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında ölü sayısı 46'ya yükseldi

Tayvan Adası'nın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde 13 katlı bir binada gece saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya yükseldi.

BBC'nin haberine itfaiye yetkilileri binadan aralı olarak çıkarılan 79 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Binadaki dairelerin konut hem de ticari işyeri olarak kullanıldığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirsizken, soruşturma başlatıldı.

120 daireden oluşan binanın sakinleri arasında yaşlı ve engellilerin olduğu ve hâlâ binada mahsur kalanlar olabileceği belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaohsiung itfaiye yetkilileri yangının yerel saatle 03.00'te çıktığını bildirmişti.