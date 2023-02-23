Tayvan, ülkeye gelen her turiste 165 dolar verecek

Tayvan, pandemi sonrası turizmi desteklemeye ve harcamaları artırmaya çalışırken bu yıl 500 bin turiste nakit veya indirim teşviki sunacak. Tayvan Turizm Bürosu'na göre, pandemiden önce turizm, Tayvan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyordu.

Tayvan, yarım milyon turiste ulaşmak amacıyla, ülkeye giren her turiste 165 dolar değerinde ikramiye vereceğini duyurdu.

Her biri 5 bin Yeni Tayvan Doları (165 ABD Doları) değerindeki teşvikler, uluslararası turistleri çekmeye yönelik 174 milyon dolarlık bir paketin parçası olarak bugün açıklandı.

Pakette ayrıca Tayvan vatandaşları ile koşulları sağlayan yabancılar için 6 bin Yeni Tayvan Doları (197 dolar) vergi iadesi desteğinin de olacağı belirtildi.

Ayrıca seyahat acentelerinin Tayvan'a getirdiği her tur grubu için de 10 bin ila 20 bin Yeni Tayvan Doları sübvansiyon verileceği açıklandı.

Bunlara ek olarak otel hizmetlerinin kapasitesini artırmak için, işverenlerin yeni kat hizmetleri ve temizlik personelinin maaşını belirli bir düzeye yükseltmesi halinde, hükümetin her işverene işçi başına aylık 5 bin Yeni Tayvan Doları sübvansiyon vereceği duyuruldu.