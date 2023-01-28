ABD'li General'den askerlerine: 2025'te savaşa girebiliriz, hazırlanın

ABD Hava Kuvvetleri'nden General Michael A. Minihan, komutası altındaki birliklere gönderdiği bir notta, ABD'nin iki yıl sonra Çin ile savaşa girebileceğini iddia etti.

Hava İntikal Komutanlığı başkanı olan ve nakliye ve yakıt ikmal uçaklarını denetleyen General Michael A. Minihan, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in "özlemlerini" öne sürerek askeri personeli olası bir çatışma için hazırlıklarını hızlandırmaları konusunda uyardı.

Minihan, askerlerine dönük mesajında "Umarım yanılıyorumdur" diye yazarken, "İçimden bir ses bana 2025'te savaşacağımızı söylüyor. Şi üçüncü başkanlık dönemini garantiledi ve Ekim 2022'de savaş konseyini kurdu. Tayvan'ın cumhurbaşkanlığı seçimleri 2024'te ve bu Şi'ye bir gerekçe sunacak. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri 2024'te ve bu Şi'ye dikkati dağılmış bir Amerika sunacak. Şi'nin ekibi, mantığı ve fırsatçılığı 2025 tarihi için uyumlu" dedi.

'Kafasına nişan alın'

Savaş ihtimalinin ciddiyetini ve hazırlığın önemini vurgulamak için Minihan, emrindeki personele şu emri verdi:

"7 metredeki hedefe nişan alın. Öldürme kararlılığının en önemli şey olduğunu aklınızda tutarak kafasına nişan alın."

Minihan, ayrıca tüm personelden kayıtlarını ve acil durum irtibatlarını güncellemelerini, kişisel ve yasal sorunlarını çözmelerini istedi.

Minihan'ın notu, komutası altındaki binlerce askeri daha birçok konuda savaşa hazırlanmaya teşvik ediyor. General, emri altındaki tüm personelin "kişisel meselelerini düşünmesi" ve eğitim konusunda daha agresif olması gerektiğini söylüyor.

General ayrıca, "Eğitim yaklaşımınızda rahatsanız, yeterince risk almıyorsunuz demektir" dedi.

NBC News tarafından yayınlanan mesajın 1 Şubat tarihli olması dikkat çekti. Yani General'in bu emirleri resmi olarak yayınlamasına henüz birkaç var. Yayın organına göre 1 Şubat günü askerlere dağıtılması beklenen emirler şimdilik Minihan'ın ast komutanlarına dağıtıldı.

Yaklaşık 50 bin personeli ve 500 uçağı bulunan Hava İntikal Komutanlığı, ulaştırma ve yakıt ikmali görevlerini yerine getiriyor.

Bir Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Hope Cronin, Minihan'ın emirlerin gerçekliğini doğruladı. Komutanlık Sözcüsü, "General Minihan'ın kendisine bağlı komutanlara verdiği emir, Hava İntikal Komutanlığını gelecekte caydırıcılığın başarısız olması halinde ortaya çıkabilecek çatışmalara hazırlamaya yönelik geçen yıl başlatılan çabaların devamı niteliğindedir" dedi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, söz konusu emirlere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ulusal savunma stratejisinin "Çin'in Savunma Bakanlığı'nın ilerleme hızıyla mücadele olduğunu" açıkça ortaya koyduğunu ve ABD yetkililerinin "barışçıl, özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i korumak için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalıştığını" söyledi.

'Düşman öldürünce evliliğiniz daha güçlü olur'

Hava Kuvvetleri'nde kariyerine C-130 pilotu olarak başlayan Minihan, daha önce farklı sözleriyle de gündeme gelmişti.

Minihan, bir askeri yayın olan Task & Purpose'a göre, Ekim ayında gerçekleşen bir konferansta "Öldürme en önemli şey" diye konuşmuştu. General, "Düşmanını öldürebildiğin zaman, hayatının her parçası daha iyi olur. Yedin yemeğin tadı daha iyi gelir. Evliliğin daha güçlü olur” demişti.